Startup, Bononcini (Meta): "Digithon grandissima opportunità per Sud Italia" (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – "Digithon è una grandissima opportunità per il Sud Italia, per le start up di presentare le loro idee, di confrontarsi con le aziende ma anche tra loro. E per noi di Meta Digithon è una grandissima opportunità per raccontare qual'è il Metaverso, cosa è il Metaverso e quale è la nostra visione per il Metaverso. E come il Metaverso possa aiutare le aziende, specie quelle del Sud Italia, a crescere, a innovarsi, ad accentuare il loro volume di vendite". Lo ha detto Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Meta per il Sud Europa, arrivando a Digithon, la prima maratona digitale

