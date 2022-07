Sri Lanka nel caos | i manifestanti assaltano la residenza presidenziale

(Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia dihanno fatto irruzione nellaa Colombo, nello Sri. Il presidente dello SriGotabaya Rajapaksa è fuggito dalla suaufficiale a Colombo pochi minuti prima che fosse presa d’assalto daiche chiedevano le sue dimissioni, ha detto una fonte della difesa all’Afp. “Il presidente è stato scortato in un luogo sicuro”, ha detto la fonte. “È ancora il presidente, è protetto da un’unità militare”, ha aggiunto. I canali televisivi locali hanno mostrato le immagini di centinaia di persone che si arrampicavano sui cancelli del palazzonel cuore della capitale Decine di migliaia di persone avevano precedentemente preso parte a una manifestazione per chiedere le ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - MErsettis : RT @_Nico_Piro_: #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita nel caos… - misstalgiesh : RT @agambella: Una folla enorme ha assaltato il palazzo presidenziale di Colombo nello Sri Lanka. L'azione al culmine di settimane di prot… -

Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Dopo alcune ore l'ondata di proteste per la grave crisi economica nel Paese ha portato alle ...Continua ad aggravarsi di ora in ora la crisi politica nello, dove il primo ministro Ranil Wickremesinghe si è detto pronto a rassegnare le dimissioni e a far spazio a un nuovo esecutivo. Lo ha reso noto il portavoce del capo del governo, Dinouk ... Sri Lanka stritolato dalla crisi: il presidente fugge dal palazzo, residenza assaltata Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito, dopo che dimostranti anti-governativi avevano circondato la sua residenza. Lo riferisce l’Ansa citando fonti della Difesa del Paese. Un’enor ...I dimostranti hanno assaltato la residenza del presidente mentre in città era in corso un corteo di protesta per denunciare la crisi economica e politica ...