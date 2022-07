Sri Lanka | manifestanti si tuffano in piscina dopo aver assaltato il palazzo presidenziale nella capitale video

(Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia di persone si sono radunatecommerciale dello Sri, Colombo, chiedendo le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, accusato di cattiva gestione del governo e digenerato una crisi economica senza precedenti. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe, che assumerà la presidenza in caso di dimissioni di Rajapaksa, ha convocato una riunione di gabinetto urgente per trovare una soluzione rapida alla crisi politica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - _Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - BluMetilene : Non succede, ma metti l'italiano con il lockdown ad agosto con vacanze e prenotazioni che saltano. Altro che Sri L… - RomanoBenedetti : RT @agambella: Una folla enorme ha assaltato il palazzo presidenziale di Colombo nello Sri Lanka. L'azione al culmine di settimane di prot… -

RaiNews

Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Dopo alcune ore l'ondata di proteste per la grave crisi economica nel Paese ha portato alle ...Continua ad aggravarsi di ora in ora la crisi politica nello, dove il primo ministro Ranil Wickremesinghe si è detto pronto a rassegnare le dimissioni e a far spazio a un nuovo esecutivo. Lo ha reso noto il portavoce del capo del governo, Dinouk ... Sri Lanka stritolato dalla crisi: il presidente fugge dal palazzo, residenza assaltata Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo.Colombo messa a ferro e fuoco e polizia in assetto anti sommossa contro i manifestanti che protestano contro la crisi economica in Sri Lanka, ...