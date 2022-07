Sri Lanka: manifestanti prendono d’assalto la residenza del presidente (Di sabato 9 luglio 2022) Nuova giornata di proteste in Sri Lanka, dove questa volta è la residenza del presidente, Gotabaya Rajapaksa, a essere nel mirino dei manifestanti, che la hanno presa d’assalto. Il premier Wickremesinghe ha convocato una riunione di emergenza. Le proteste sono dovute alla grave crisi economica in cui il paese attualmente si trova. Sri Lanka, i Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Nuova giornata di proteste in Sri, dove questa volta è ladel, Gotabaya Rajapaksa, a essere nel mirino dei, che la hanno presa. Il premier Wickremesinghe ha convocato una riunione di emergenza. Le proteste sono dovute alla grave crisi economica in cui il paese attualmente si trova. Sri, i

Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - giuliapompili : Nel frattempo in Sri Lanka sta succedendo questo ?? - Corriere : Caos in Sri Lanka, assalto al palazzo presidenziale: «Rajapaksa portato al sicuro» - PattiGiuliani : RT @matt1news: UNA FOLLA INFEROCITA STA ASSALTANDO IL PALAZZO PRESIDENZIALE IN SRI LANKA. (DISCLOSE) - Federic60637120 : RT @LBasemi: La folla in protesta ha messo sotto assedio la sede della banca centrale dello Sri Lanka. QUANDO IN ITALIA ?? -