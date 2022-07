Sri Lanka, manifestanti assaltano la residenza presidenziale (Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia dihanno fatto irruzione nellaa Colombo, nello Sri. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - _Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - yako966 : @dariodangelo91 @Nonnadinano Molte delle cause sono esogene. L'aumento dei trasporti marittimi di +1000%, unito all… - OvileItalia : RT @angelo_falanga: Il Palazzo presidenziale dello Sri Lanka è stato occupato dalla folla in protesta. -

Sri Lanka, manifestanti assaltano la residenza presidenziale Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Dopo alcune ore l'ondata di proteste per la grave crisi economica nel Paese ha portato alle ... Crisi economica in Sri Lanka, attaccata la residenza del presidente Decine di migliaia di persone arrivano con ogni mezzo e marciano contro la crisi economica in Sri Lanka, attaccata la residenza del presidente Crisi economica e violenta sommossa popolare in Sri Lanka , attaccata la residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa che secondo i media locali è ... RaiNews Sri Lanka, manifestanti assaltano la residenza presidenziale Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Crisi economica in Sri Lanka, attaccata la residenza del presidente Colombo messa a ferro e fuoco e polizia in assetto anti sommossa contro i manifestanti che protestano contro la crisi economica in Sri Lanka, ... Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Dopo alcune ore l'ondata di proteste per la grave crisi economica nel Paese ha portato alle ...Decine di migliaia di persone arrivano con ogni mezzo e marciano contro la crisi economica in, attaccata la residenza del presidente Crisi economica e violenta sommossa popolare in, attaccata la residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa che secondo i media locali è ... Sri Lanka stritolato dalla crisi: il presidente fugge dal palazzo, residenza assaltata Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo.Colombo messa a ferro e fuoco e polizia in assetto anti sommossa contro i manifestanti che protestano contro la crisi economica in Sri Lanka, ...