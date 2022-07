Sri Lanka | l’assalto alle ville del premier e del presidente | tuffi in piscina e selfie sui letti video

(Di sabato 9 luglio 2022) Dopoalla residenza delGotabaya Rajapaksa, in mattinata, nel pomeriggio una folla di manifestanti è entrata nella residenza del primo ministro dello Sri, Ranil Wickremesinghe, mentre venivano annunciate le sue dimissioni.sui social, riferisce la Bbc, mostrano la folla che dilaga nelle sale, gente che si fa isui, centinaia di persone che agitano bandiere nazionali nella principale hall del palazzo al grido di: “abbiamo detto via, ora”. Sri, il declino di Ranil Wickremesinghe Decine di migliaia di manifestanti che chiedevano le dimissioni deldello Sri, Gotabaya Rajapaksa, e del governo avevano preso d’assalto in mattinata la residenza del ...

Un'impressionante folla oceanica ha preso d'assalto nella capitale Colombo il palazzo del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa che nel frattempo si era dato alla fuga e non si sa dove si sia rifugiato. La folla ha occupato il palazzo, stanze, corridoi, e poi tuffandosi poi nella piscina. Lo Sri Lanka piomba nella crisi politica più nera della sua storia recente, dopo essere già caduto nel burrone del default per la prima volta dall'indipendenza dalla Gran Bretagna ottenuta nel 1948. La protesta è esplosa a causa della crisi economica che ha colpito il Paese.