Sri Lanka | i manifestanti dentro il palazzo del presidente Rajapaksa | applausi e bagni in piscina – I video

Migliaia di persone hanno preso d'assalto, questa mattina, l'abitazione del presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. I manifestanti, provenienti da tutto il Paese, hanno marciato verso Colombo chiedendo le sue dimissioni dopo mesi di proteste per la cattiva gestione della crisi economica del Paese. L'inflazione sta infatti strozzando la nazione, e a essa si aggiungono le difficoltà nell'importazione di cibo, carburante e medicine, oltre a continui black-out. Una situazione drammatica, per la quale i cittadini incolpano Rajapaksa e il suo governo. Le immagini della protesta La polizia ha sparato colpi in aria e ha usato gas lacrimogeni per cercare di impedire alla folla inferocita di invadere la residenza, ma non è stata in grado di fermarla. Rajapaksa si è dato alla fuga, ...

