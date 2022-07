Sri Lanka, fuggito il presidente Rajapaks, migliaia di manifestanti assaltano gli uffici e la casa chiedendo le dimissioni (Di sabato 9 luglio 2022) Sta degenerando di ora in ora la situazione in Sri Lanka dove decine di migliaia di manifestanti, inferociti per la grave situazione economica che sta vivendo il Paese, hanno preso d’assalto la residenza privata del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaks e chiedendo le sue dimissioni e quelle del governo. I manifestanti, rivela l’agenzia Dpa, hanno preso d’assalto la residenza del presidente Rajapaksa a Colombo nonostante il dispiegamento di forze di sicurezza e il ripetuto ricorso ai lacrimogeni da parte della polizia. Gotabaya Rajapaksa, nel frattempo, è stato trasferito in un luogo sicuro, ha detto un funzionario dell’ufficio della presidenza. Un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) Sta degenerando di ora in ora la situazione in Sridove decine didi, inferociti per la grave situazione economica che sta vivendo il Paese, hanno preso d’assalto la residenza privata deldello Sri, Gotabayale suee quelle del governo. I, rivela l’agenzia Dpa, hanno preso d’assalto la residenza dela a Colombo nonostante il dispiegamento di forze di sicurezza e il ripetuto ricorso ai lacrimogeni da parte della polizia. Gotabayaa, nel frattempo, è stato trasferito in un luogo sicuro, ha detto un funzionario dell’o della presidenza. Un ...

