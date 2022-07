Sri Lanka, folla oceanica assalta il palazzo del presidente in fuga e fa il bagno nella sua piscina (Di sabato 9 luglio 2022) Un'impressionante folla oceanica ha preso d'assalto nella capitale Colombo il palazzo del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa che nel frattempo si era dato alla fuga e non si sa dove si sia rifugiato. La folla ha occupato il palazzo, stanze, corridoi, e poi tuffandosi poi nella piscina presidenziale, come gesto imbolico di occupazione della roccaforte del potere del paese. I numerosi video dei tuffi sono diventati virali in rete. Nel fratetempo anche il primo ministro dello Ranil Wickremesinghe, ha annunciato l'intenzione di dimettersi per permettere la nascita di un governo di unità nazionale. Tra gli impegni del nuovo governo, che stando alle comunicazioni dell'ufficio del primo ministro ... Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022) Un'impressionanteha preso d'assaltocapitale Colombo ildeldello Sri, Gotabaya Rajapaksa che nel frattempo si era dato allae non si sa dove si sia rifugiato. Laha occupato il, stanze, corridoi, e poi tuffandosi poipresidenziale, come gesto imbolico di occupazione della roccaforte del potere del paese. I numerosi video dei tuffi sono diventati virali in rete. Nel fratetempo anche il primo ministro dello Ranil Wickremesinghe, ha annunciato l'intenzione di dimettersi per permettere la nascita di un governo di unità nazionale. Tra gli impegni del nuovo governo, che stando alle comunicazioni dell'ufficio del primo ministro ...

