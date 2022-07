Sri Lanka, dopo le proteste si dimettono il presidente e il primo ministro (Di sabato 9 luglio 2022) Ranil Wickremesinghe, la cui casa è stata incendiata, lascia (così come Gotabaya Rajapaksa) a causa dell'ondata di malcontento. La protesta scatenata dalla pesante crisi economica del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) Ranil Wickremesinghe, la cui casa è stata incendiata, lascia (così come Gotabaya Rajapaksa) a causa dell'ondata di malcontento. La protesta scatenata dalla pesante crisi economica del ...

