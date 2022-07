Sri Lanka, dopo le proteste si dimette il primo ministro: il Paese verso un governo di unità nazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Si è dimesso il primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. A riferirlo è il suo staff, secondo quanto riferito dai media locali. La decisione arriva dopo la richiesta dei leader dei partiti presenti in Parlamento, convocati dallo stesso primo ministro in queste ore per un incontro d’emergenza. Ora si va verso la formazione di un governo di unità nazionale. Stamattina il presidente Gotabaya Rajapaksa è scappato dalla propria residenza poco prima che venisse assaltata dai manifestanti. La folla ha invaso l’abitazione, nonostante i tentativi di arginarla da parte delle autorità con gas lacrimogeni e spari. Il Paese è alle prese con una situazione economica particolarmente complicata, e ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Si è dimesso ildello SriRanil Wickremesinghe. A riferirlo è il suo staff, secondo quanto riferito dai media locali. La decisione arrivala richiesta dei leader dei partiti presenti in Parlamento, convocati dallo stessoin queste ore per un incontro d’emergenza. Ora si vala formazione di undi. Stamattina il presidente Gotabaya Rajapaksa è scappato dalla propria residenza poco prima che venisse assaltata dai manifestanti. La folla ha invaso l’abitazione, nonostante i tentativi di arginarla da parte delle autorità con gas lacrimogeni e spari. Ilè alle prese con una situazione economica particolarmente complicata, e ...

