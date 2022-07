Sri Lanka, attacco al potere: presidente in fuga. Cosa succede nella “lacrima dell’India” (Video) (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug – Lo Sri Lanka brucia, di rabbia e livore. La residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa è stata presa d’assalto da migliaia di manifestanti inferociti, con le forze dell’ordine accorse per disperdere la folla a suon di gas e lacrimogeni. Da giorni i rivoltosi chiedono le dimissioni del presidente singalese, oggi fuggito – sembra in elicottero – poco prima dell’assalto. Rajapaksa sarebbe stato “portato in un luogo sicuro”, mentre i manifestanti occupavano gli uffici della presidenza. Video e foto diffuse sui social mostrano decine di persone nella piscina del palazzo presidenziale, intente a tuffarsi in acqua. Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital… Some taking a dip in the pool…#SriLankaProtests #SriLanka ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug – Lo Sribrucia, di rabbia e livore. La residenza delGotabaya Rajapaksa è stata presa d’assalto da migliaia di manifestanti inferociti, con le forze dell’ordine accorse per disperdere la folla a suon di gas e lacrimogeni. Da giorni i rivoltosi chiedono le dimissioni delsingalese, oggi fuggito – sembra in elicottero – poco prima dell’assalto. Rajapaksa sarebbe stato “portato in un luogo sicuro”, mentre i manifestanti occupavano gli uffici della presidenza.e foto diffuse sui social mostrano decine di personepiscina del palazzo presidenziale, intente a tuffarsi in acqua. Protesters storm the presidential palace in Sri's capital… Some taking a dip in the pool…#SriProtests #Sri...

Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - giuliapompili : Nel frattempo in Sri Lanka sta succedendo questo ?? - Corriere : Caos in Sri Lanka, assalto al palazzo presidenziale: «Rajapaksa portato al sicuro» - emanugi07 : RT @itsmeback_: Sri Lanka. Niente carburante per la crisi energetica. I manifestanti assaltano il palazzo presidenziale della capitale. I… - sferriam : RT @angelo_falanga: Il Palazzo presidenziale dello Sri Lanka è stato occupato dalla folla in protesta. -