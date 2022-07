Sri Lanka: assalto al palazzo presidenziale, Rajapaska fugge (Di sabato 9 luglio 2022) Crisi politica in Sri Lanka. Il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dalla capitale Colombo dopo che dimostranti anti - governativi avevano circondato la sua residenza. Il primo ministro, Ranil ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) Crisi politica in Sri. Il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dalla capitale Colombo dopo che dimostranti anti - governativi avevano circondato la sua residenza. Il primo ministro, Ranil ...

