Sri Lanka, assalto al palazzo presidenziale, Rajapaksa è al sicuro (Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia di persone hanno invaso la residenza del capo dello Stato per protestare contro il carovita e l’inflazione. La crisi economica ha causato carenza di cibo, medicine e carburante Leggi su corriere (Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia di persone hanno invaso la residenza del capo dello Stato per protestare contro il carovita e l’inflazione. La crisi economica ha causato carenza di cibo, medicine e carburante

