Sri Lanka: assalto al palazzo presidenziale, crisi politica senza precedenti (Di sabato 9 luglio 2022) - Il presidente Gotabaya Rajapaksa costretto alla fuga dalle proteste dei manifestanti che chiedevano le sue dimissioni. Convocata riunione d'urgenza del governo

Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - giuliapompili : Nel frattempo in Sri Lanka sta succedendo questo ?? - Corriere : Caos in Sri Lanka, assalto al palazzo presidenziale: «Rajapaksa portato al sicuro» - amaryllide1 : 'Tra paria ci si intende'. Il Corriere della Razza sulla richiesta di aiuto dello Sri Lanka a Putin. Questi non si… - buonweekend : RT @angelo_falanga: Il Palazzo presidenziale dello Sri Lanka è stato occupato dalla folla in protesta. -