Spunta un nuovo nome per la porta del Napoli dalla Francia!

Nonostante la presenza di Alex Meret, il Napoli è alla ricerca di un portiere per sostituire David Ospina. L'ex portiere dell'Udinese e dell'Under-21, infatti, non soddisfa il tecnico Luciano Spalletti, il quale avrebbe chiesto alla dirigenza di valutare altri profili. Su Meret ci sarebbe l'interesse del Torino. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Keylor Navas, appena scaricato dal nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, il quale ha detto chiaramente che il portiere titolare nella prossima stagione, sarà Gigio Donnarumma. A riportarlo è la Repubblica. A rendere difficile il trasferimento del portiere costaricano in maglia azzurra è l'ingaggio che percepisce attualmente al PSG. I parigini sarebbero però disposti a pagarne una quota, pur di risolvere il problema.

