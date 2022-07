Sport in tv oggi | sabato 9 luglio 2022 | appuntamenti | orari e diretta tv

(Di sabato 9 luglio 2022) Una giornata all’insegna di diverse disciplineive. Loin tv, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti,da seguire con estremo interesse ed attenzione. I dueclou arriveranno, certamente, dal mondo del tennis e della Formula 1: Wimbledonmanderà in campo la finale femminile, mentre le quattro ruote metteranno in pista le Libere 2 e la conturbante Sprint Race. In programma anche ciclismo, golf, World Game e molto altro: ecco tutti gli, glie le varie dirette tv.in tv: spiccano Wimbledon ...

Pensando ai favoriti, difficilmente dovrebbe esserci un arrivo di gruppo, visto ciò che è accaduto nei giorni scorsi: potrebbe andar via la fuga. Se il plotone dovesse rimanere compatto ecco che Tadej Pogacar avrebbe ... Sarà possibile seguire in diretta le qualifiche anche in streaming, grazie all'applicazione Sky Go. Anche su Now Tv, servizio che ... Nel circuito FIT TPRA le opportunità per i giocatori amatoriali non finiscono mai. È terminata da poco l'edizione 2022 della Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe ad un passo dall'acquisto di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa. Dopo aver completato l'operazione, il calciatore potrebbe passare in prestito.