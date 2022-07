Spaventoso incendio a Centocelle | colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza | a rischio deposito auto FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, zona. Un pomeriggio davvero infuocato quello che sta interessando la Capitale. A partire dalle 14 di oggi, sabato 9 luglio, una serie di incendi stanno funestando la Capitale. Prima quello sulla Tangenziale Olimpica, poi il rogo in alcune palazzine ad Ostia, passando per l’in via di Boccea e quello tuttora in corso sulla Pontina. Un inferno di fuoco che non dà purtroppo tregua alla città. Leggi anche: Pontina, grossoa ridosso del campo rom:sulla carreggiata, le fiamme lambiscono la stradain via Palmiro Togliatti: la situazione L’ennesimoè divampato nel pomeriggio di oggi in zonae precisamente in via Palmiro Togliatti. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe trattarsi di diversi roghi derivati da ...