Spalletti sulla prossima stagione: «C’è chi si sta attrezzando bene, in Champions c’è posto solo per quattro» (Di sabato 9 luglio 2022) Prima conferenza stampa del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico ha parlato alla stampa dal ritiro estivo di Dimaro, toccando tanti argomenti e parlando anche delle aspettative per la prossima stagione. Non è detto che si arrivi di nuovo in Champions, ha detto Spalletti. «La classifica dello scorso anno non la possiamo portare in questo campionato, si riparte tutti da zero, ci sono squadre che si stanno attrezzando molto bene. In Champions c’è posto solo per quattro squadre, andranno fatte valutazioni in conseguenza del mercato ma i nostri obiettivi restano di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti e giocare partite come l’anno scorso». Crede che il club stia lavorando per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Prima conferenza stampa del nuovo Napoli di Luciano. Il tecnico ha parlato alla stampa dal ritiro estivo di Dimaro, toccando tanti argomenti e parlando anche delle aspettative per la. Non è detto che si arrivi di nuovo in, ha detto. «La classifica dello scorso anno non la possiamo portare in questo campionato, si riparte tutti da zero, ci sono squadre che si stannomolto. Inc’èpersquadre, andranno fatte valutazioni in conseguenza del mercato ma i nostri obiettivi restano di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti e giocare partite come l’anno scorso». Crede che il club stia lavorando per ...

