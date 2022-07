Spalletti: “Ringrazio Insigne e Ospina. Fascia extra large per Koulibaly. Politano ha creato quelle voci. Scudetto? si parte mano nella mano” (Di sabato 9 luglio 2022) Luciano Spalletti in conferenza stampa da Dimaro ha parlato degli obbiettivi del Napoli e dei suoi calciatori in particolare Insigne e Ospina. Luciano Spalletti , allenatore del Calcio Napoli, ha presentatalo la prossima stagione azzurra nel ritiro di Dimaro. Ecco le parole in conferenza stampa: OBIETTIVI – “L’asticella la alziamo da soli, facciamo allenamento fisico e mentale. La classifica dello scorso anno non la portiamo dentro questo campionato ma ripartiamo da zero. Ci sono squadre forti, si stanno attrezzando bene e le squadre oggi sono otto. Non è facile entrare in Champions League. Andranno fatte considerazioni in base a ciò che succederà con le situazioni di mercato incerte. I nostri obiettivi restano di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti come lo scorso campionato. Dobbiamo ritrovare ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) Lucianoin conferenza stampa da Dimaro ha parlato degli obbiettivi del Napoli e dei suoi calciatori in particolare. Luciano, allenatore del Calcio Napoli, ha presentatalo la prossima stagione azzurra nel ritiro di Dimaro. Ecco le parole in conferenza stampa: OBIETTIVI – “L’asticella la alziamo da soli, facciamo allenamento fisico e mentale. La classifica dello scorso anno non la portiamo dentro questo campionato ma ripartiamo da zero. Ci sono squadre forti, si stanno attrezzando bene e le squadre oggi sono otto. Non è facile entrare in Champions League. Andranno fatte considerazioni in base a ciò che succederà con le situazioni di mercato incerte. I nostri obiettivi restano di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti come lo scorso campionato. Dobbiamo ritrovare ...

