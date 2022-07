Spalletti: «Lo scorso anno abbiamo fatto un lavoro eccezionale, bisogna essere leali nel giudicare il Napoli» (Di sabato 9 luglio 2022) Nella prima conferenza stampa da Dimaro l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato a parlare anche della scorsa stagione. C’è sicuramente amarezza per aver sfiorato lo scudetto, ma il Napoli ha fatto una stagione straordinaria e questo va riconosciuto alla squadra, questo il senso delle sue parole. «Si dimentica da dove siamo partiti e cosa è successo nelle ultime due stagioni. bisogna essere leali nel valutare e commentare il lavoro della squadra… è un lavoro eccezionale, come il risultato, perché siamo entrati in Champions dalle prime partite, abbiamo avuto anche delle sconfitte che per il nostro livello potevamo evitare, ma abbiamo anche fatto delle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Nella prima conferenza stampa da Dimaro l’allenatore del, Luciano, è tornato a parlare anche della scorsa stagione. C’è sicuramente amarezza per aver sfiorato lo scudetto, ma ilhauna stagione straordinaria e questo va riconosciuto alla squadra, questo il senso delle sue parole. «Si dimentica da dove siamo partiti e cosa è successo nelle ultime due stagioni.nel valutare e commentare ildella squadra… è un, come il risultato, perché siamo entrati in Champions dalle prime partite,avuto anche delle sconfitte che per il nostro livello potevamo evitare, maanchedelle ...

Pubblicità

napolista : #Spalletti: «Lo scorso anno abbiamo fatto un lavoro eccezionale, bisogna essere leali nel giudicare il Napoli» In… - LuigiSPCrew : @sscnapoli non si può più ascoltare spalletti. È una contraddizione continua, lo scorso anno parlava della lava del… - Frias56946262 : @Torrenapoli1 Malfitano, gazzetta dello sport: 'Alleni in mezzo ad una sagra di paese, con il materiale dello scors… - PoliSacramento1 : @MarcoReNer_azz Vero. Il Monza sta costruendo una buona squadra, ma dove a cambiare l’allenatore. Il Sassuolo non l… - 100x100Napoli : Salvione: “Mertens l’anno scorso non ha avuto grande considerazione, nelle idee di Spalletti non ha la stessa impor… -