Spagna | Uffizi tra i vincitori del Quality Choice Award | unico museo italiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Nuovi prestigiosi riconoscimenti per gli. Dopo il primo posto sul podio della top ten stilata dalla rivista americana Timeout come ‘Best Museum of the World’ per il 2021 e l’inclusione del progettoDiffusi tra ‘I 100 luoghi da visitare’ selezionati annualmente dal Time, ora è la volta delPrize. A premiare le Gallerie fiorentine per la qualità del loro lavoro, la European Society forResearch (ESQR): un grande team internazionale di esperti, accademici, dirigenti e consulenti con l’obiettivo di promuovere e diffondere la consapevolezza dell’importanza della qualità e dell’innovazione nei servizi, nelle strategie e nelle performance di aziende e amministrazioni di tutto mondo (www.esqr.org). Tra i premiati delle passate edizioni, ci sono stati, tra gli altri, Bmw ...

A rappresentare le Gallerie è stata Beatrice Cristini, registrar dell'Ufficio mostre. Premiato anche il progetto 'per tutti'