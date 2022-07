Sos annegamenti | l’Iss lancia l’allarme | oltre 2000 incidenti in acqua in 4 anni Malori e incoscienza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 luglio 2022)2milaini 4. È il drammatico bilancio italiano che fotografa gli episodi che si verificano in mari laghi e fiumi, riportato dall’Istituto superiore di sanità.in 4“Tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati in Italia 2.096 casi di incidente in. Di cui 1.209 fatali (annegamento)”. Sono i numeri presentati dalall’Eu Safety Conferenze, che si è svolta a Vienna. Le vittime sono per lo più uomini, con la fascia d’età più colpita che è quella tra 45 e 64. Pur non registrando tutti gliche avvengono in, i dati ...