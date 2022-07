Sondaggi, Meloni si è presa la metà degli elettori dalla Lega. L’emorragia di voti del M5s senza fine (Di sabato 9 luglio 2022) I Sondaggi politici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera raccontano i flussi di voti dal 2019 al 2022. E spiegano il boom di Fratelli d’Italia con L’emorragia di voti che ha subito negli ultimi tempi la Lega: metà dei voti che arrivano a Giorgia Meloni vengono dal partito di Matteo Salvini. Mentre il Movimento 5 Stelle continua a perdere consenti. Un quarto di chi lascia i grillini si rifugia nell’astensione. Secondo i dati di Pagnoncelli il Partito Democratico ha una buona percentuale di fedeltà degli elettori (74,9%). Mentre i delusi si astengono o scelgono Azione/+Europa in massima parte. La capacità di attrazione del partito di Letta però sembra limitata. Anche se si recupera ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Ipolitici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera raccontano i flussi didal 2019 al 2022. E spiegano il boom di Fratelli d’Italia condiche ha subito negli ultimi tempi ladeiche arrivano a Giorgiavengono dal partito di Matteo Salvini. Mentre il Movimento 5 Stelle continua a perdere consenti. Un quarto di chi lascia i grillini si rifugia nell’astensione. Secondo i dati di Pagnoncelli il Partito Democratico ha una buona percentuale di fedeltà(74,9%). Mentre i delusi si astengono o scelgono Azione/+Europa in massima parte. La capacità di attrazione del partito di Letta però sembra limitata. Anche se si recupera ...

Pubblicità

kiara86769608 : RT @Biante74: Ho il forte sospetto che stiano mettendo sotto pressione @GiuseppeConteIT con lo strumento dei sondaggi, per indebolirne la l… - Shamone87665062 : RT @glarocca847: Quattro coglioni attaccano il #redditodicittadinanza ma #ISTAT no i soliti sondaggi che è servito ad aiutare le famiglie i… - Simo07827689 : RT @glarocca847: Quattro coglioni attaccano il #redditodicittadinanza ma #ISTAT no i soliti sondaggi che è servito ad aiutare le famiglie i… - Renato47Rm : RT @glarocca847: Quattro coglioni attaccano il #redditodicittadinanza ma #ISTAT no i soliti sondaggi che è servito ad aiutare le famiglie i… - InfinitoIsacco : RT @glarocca847: Quattro coglioni attaccano il #redditodicittadinanza ma #ISTAT no i soliti sondaggi che è servito ad aiutare le famiglie i… -