Soleil risponde alla polemica sul suo compleanno: ecco che cosa ha detto

Soleil Sorge riesce a scatenare le polemiche anche quando non è in televisione. Il 5 Luglio ha compiuto 28 anni e per l'occasione ha festeggiato con un party di lusso in cui ha invitato solo alcune persone selezionate. Niente di strano direte, certo. Del resto Davide Silvestri per il matrimonio non ha fatto lo stesso? Eppure se lo fa Soleil Sorge scoppia il caso. The Pipol Gossip ha intervistato tanti ex vipponi che hanno risposto alla domanda: "Perché non sei stato invitato al compleanno di Soleil Sorge?" Le risposte sono state le più svariate. C'era chi non sapeva nemmeno che avesse compiuto gli anni e chi invece ha percepito questo come un affronto. Nel giro di poche ore è scoppiato un vero e proprio caso e ora finalmente la diretta interessata ha commentato quanto ...

