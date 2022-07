Soldati ucraini in Gran Bretagna per addestramento. Intelligence britannica: Russia raduna riservisti (Di sabato 9 luglio 2022) Il primo contingente di militari ucraini è giunto in Gran Bretagna per essere addestrati nell'ambito di un programma di Londra per aiutare il Paese invaso dai russi. Ad accoglierli il ministro della ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) Il primo contingente di militariè giunto inper essere addestrati nell'ambito di un programma di Londra per aiutare il Paese invaso dai russi. Ad accoglierli il ministro della ...

