Siviglia e Galatasaray concordano sul trasferimento del brasiliano Marcao (Di sabato 9 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 07/08/2022 alle 23:24 est La squadra del Siviglia pagherà 12 milioni di euro fissi più tre variabili Il difensore centrale brasiliano firmerà un contratto con l’entità Nervión fino al 2027 Il Siviglia e il Galatasaray I turchi hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento del difensore centrale brasiliano Marcos do Nascimento Teixeira, ‘Marcao’, al club andaluso, con il quale firmerà un contratto fino a giugno 2027, a spese del superamento della visita medica obbligatoria. Il Siviglia Ha annunciato questa operazione venerdì, il suo primo acquisto per la prossima stagione, e, sebbene come al solito non abbia fornito cifre, è emerso attraverso ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 07/08/2022 alle 23:24 est La squadra delpagherà 12 milioni di euro fissi più tre variabili Il difensore centralefirmerà un contratto con l’entità Nervión fino al 2027 Ile ilI turchi hanno raggiunto un accordo di principio per ildel difensore centraleMarcos do Nascimento Teixeira, ‘’, al club andaluso, con il quale firmerà un contratto fino a giugno 2027, a spese del superamento della visita medica obbligatoria. IlHa annunciato questa operazione venerdì, il suo primo acquisto per la prossima stagione, e, sebbene come al solito non abbia fornito cifre, è emerso attraverso ...

Pubblicità

Liaden2 : RT @OAccomando91: Aggiornamento #JoaoPedro: tutte le parti in causa si ritroveranno tra domenica e lunedì per trovare intesa su commissioni… - newsulcalcioita : Ufficiale,confermato.#Marcao è un nuovo giocatore del #Siviglia a titolo definitivo dal #Galatasaray per 12 milioni… - OAccomando91 : Aggiornamento #JoaoPedro: tutte le parti in causa si ritroveranno tra domenica e lunedì per trovare intesa su commi… - sportli26181512 : Siviglia, Marcao in arrivo dal Galatasaray: Secondo quanto riporta Marca, il Siviglia sarebbe vicino all'acquisto d… - tcm24com : Siviglia: Marcao è ad un passo #siviglia #marcao #galatasaray -