Sinistra italiana innamorata degli idoli stranieri | che sono perdenti di successo

(Di sabato 9 luglio 2022) Melenchon, il perdente didella politica francese, è il nuovo idolo dellaradicale, ripiegata da sempre su un profilo che abbina massimalismo e provincialismo alla continua ricerca di una qualche identità che desse corpo e sostanza al suo endemico antagonismo. Un esempio per tutti: Articolo 1 ha perfino aperto in onore del leader della gauche un circolo a Parigi. In effetti il tribuno francese ha tutte le caratteristiche per fungere da modello di quell'area un tempo presidiata dal bertinottismo: uscito dal partito socialista nel 2008 per fondare il «Parti de gauche», alle ultime presidenziali si è presentato con un movimento dai tratti populisti e appoggiato dai comunisti («La Francia ribelle») ed è rimasto fuori dal ballottaggio fallendo poi, alle legislative, anche la scalata alla coabitazione con Macron. ...