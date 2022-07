Shinzo Abe | l' arrivo del feretro nella residenza di Tokyo

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - beniaminonatale : RT @giuliapompili: E viceversa! Sia Trump sia Shinzo Abe hanno partecipato alle convention annuali della CdU - JPCK72 : RT @GMnotizie: L'attentato mortale a Shinzo Abe, dove appare particolarmente lenta la reazione delle guardie del corpo. -

Le immagini mostrano l'arrivo del feretro dell'ex premier giapponesenella sua casa di Tokyo. L'ex primo ministro e' stato ucciso venerdi' 8 luglio con due colpi di pistola durante un comizio elettorale a Nara. 9 luglio 2022'Un atto senza senso': così Papa Francesco ha definito l'assassinio dell'ex primo ministro del Giappone,, avvenuto ieri, in un telegramma di cordoglio inviato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a mons. Leo Boccardi, nunzio apostolico in Giappone: 'Profondamente rattristato nell'...Yamagami era disoccupato dallo scorso maggio, quando aveva lasciato il suo lavoro presso un'azienda manifatturiera del Kansai (Giappone occidentale). Tra il 2002 e il 2005 aveva lavorato per le Forze ...È difficile ricordare un politico che abbia dato al proprio Paese uno scossone paragonabile a quello che Shinzo Abe, ucciso durante un comizio da un ex militare probabilmente squilibrato, ha dato al G ...