Shinzo Abe, la salma arrivata a Tokyo. Killer voleva uccidere un leader religioso: 'La famiglia era indebitata' (Di sabato 9 luglio 2022) L'uomo accusato dell'uccisione dell'ex premier giapponese Shinzo Abe intendeva compiere un attentato contro il capo di un gruppo religioso , che in qualche modo riteneva collegato ad Abe. A quanto ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) L'uomo accusato dell'uccisione dell'ex premier giapponeseAbe intendeva compiere un attentato contro il capo di un gruppo, che in qualche modo riteneva collegato ad Abe. A quanto ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - roberto_marsura : RT @itsmeback_: 'Forse la guerra si sarebbe potuta evitare se Zelensky fosse stato costretto a promettere che il suo paese non avrebbe mai… - DamatoRicardo : RT @itsmeback_: 'Forse la guerra si sarebbe potuta evitare se Zelensky fosse stato costretto a promettere che il suo paese non avrebbe mai… -