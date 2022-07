Shinzo Abe, il mistero del rapporto segreto degli 007 Usa e Uk (Di sabato 9 luglio 2022) Zuppa di Porro. La morte di Abe e quella lettura molto interessante e segreta che ne dà Minzolini sul Giornale: la relazione con il rapporto preoccupato della situazione nel pacifico di Fbi e Mi5. Musk rinncia a Twitter e Conte vorrebbe rinunicare a Drgahi. La loggi Ungheria, dice Cantone, non c’era. Fedriga stiamo con Draghi e sull’immigrazione che scoppia Sallusti ricorda Salvini. Fermi tutti sul Corsera: In una notte 50miola fulmini. E il domani le banche finanizuiano i cattivi, cioè chimica e elettricità: ma qua stiamo davvero impazzendo. L’Italia non è un paese per bimbi, perchè, come dice Feltrino, siamo ricchi non perchè siamo poveri. Covid per fannulloni dice zangrillo #rassegnastampa9luglio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) Zuppa di Porro. La morte di Abe e quella lettura molto interessante e segreta che ne dà Minzolini sul Giornale: la relazione con ilpreoccupato della situazione nel pacifico di Fbi e Mi5. Musk rinncia a Twitter e Conte vorrebbe rinunicare a Drgahi. La loggi Ungheria, dice Cantone, non c’era. Fedriga stiamo con Draghi e sull’immigrazione che scoppia Sallusti ricorda Salvini. Fermi tutti sul Corsera: In una notte 50miola fulmini. E il domani le banche finanizuiano i cattivi, cioè chimica e elettricità: ma qua stiamo davvero impazzendo. L’Italia non è un paese per bimbi, perchè, come dice Feltrino, siamo ricchi non perchè siamo poveri. Covid per fannulloni dice zangrillo #rassegnastampa9luglio L'articolo proviene da Nicola Porro.

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Ci sono state notevoli falle nella protezione dell'ex premier giapponese Shinzo Abe. A dirlo in una conferenza stampa è i… - MariaCo63102034 : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicina ad… -