Sesso in estate, aumenta il rischio di infezioni trasmissibili, ecco cosa può succedere (Di sabato 9 luglio 2022) Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) sono tra le malattie infettive più conosciute e più temute dall’essere umano, anche se spesso sottovalutate. Riconoscere il pericolo, soprattutto prima che si possa contrarre una di queste infezioni, è fondamentale, soprattutto in ottica di prevenzione. Ogni giorno in tutto il mondo vengono contratte più di 1 milione di infezioni L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 9 luglio 2022) Lesessualmente trasmesse (IST) sono tra le malattie infettive più conosciute e più temute dall’essere umano, anche se spesso sottovalutate. Riconoscere il pericolo, soprattutto prima che si possa contrarre una di queste, è fondamentale, soprattutto in ottica di prevenzione. Ogni giorno in tutto il mondo vengono contratte più di 1 milione diL'articolo proviene da CheSuccede.it.

EroticiR : ??L'estate con Simona è davvero unica: la sua storia di #sesso te lo dimostra: non perdertela e condividila!?? - Freehugsforidol : RT @xlemondrop: e comunque il sesso d’estate con 40° anche all’ombra per me dovrebbe essere considerato illegale perché è alla pari dell’ul… - xlemondrop : e comunque il sesso d’estate con 40° anche all’ombra per me dovrebbe essere considerato illegale perché è alla pari… -