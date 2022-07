Serie A: Gli 815,51 milioni spesi in cinque anni da una Juventus che cerca di riemergere (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 12:34:35 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Enel 2018, La Juventus era pronta a dominare il calcio europeo. L’estate successiva alla conquista del suo settimo ‘scudetto’ consecutivo è stata seguita da un ‘mercato’ di alto livello. Si sono rimboccati le maniche alla ricerca degli acquisti “migliori” per prendere d’assalto una Champions League in cui avevano giocato due finali in quattro anni (2015 e 2017) senza “Orejona”. Di Mara spiega il motivo della scelta del ’22’: la risposta che i madridisti ameranno Volevano andare oltre il dominio del “calcio” e così hanno comprato Cristiano Ronaldo (117 milioni di euro), Cancelo (40,4), Douglas Costa (40), Bonucci (35), Can (libero)… ha raggiunto i 263,20 ‘chili’! investimento. Hanno ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 12:34:35 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Enel 2018, Laera pronta a dominare il calcio europeo. L’estate successiva alla conquista del suo settimo ‘scudetto’ consecutivo è stata seguita da un ‘mercato’ di alto livello. Si sono rimboccati le maniche alla ridegli acquisti “migliori” per prendere d’assalto una Champions League in cui avevano giocato due finali in quattro(2015 e 2017) senza “Orejona”. Di Mara spiega il motivo della scelta del ’22’: la risposta che i madridisti ameranno Volevano andare oltre il dominio del “calcio” e così hanno comprato Cristiano Ronaldo (117di euro), Cancelo (40,4), Douglas Costa (40), Bonucci (35), Can (libero)… ha raggiunto i 263,20 ‘chili’! investimento. Hanno ...

Pubblicità

reportrai3 : Termina la serie di #Report: la più lunga della sua storia con 28 puntate. Nonostante gli attacchi siamo ancora qui… - sscnapoli : ?? Verona-Napoli si gioca in posticipo a Ferragosto. Il calendario delle prime 5 giornate ?? - IlTorinista : @MassimoTorino76 Manca tutto a Torino,gli unici ridotti così in serie A e B è il Toro,specie per il centro d'allena… - francescomila18 : RT @ZioPape01391137: #Putin e #Lavrov, ad oggi, hanno inanellato una serie di successi. Messi a paragone con gli omologhi italiani (e non s… - EnzoCare2 : RT @ZioPape01391137: #Putin e #Lavrov, ad oggi, hanno inanellato una serie di successi. Messi a paragone con gli omologhi italiani (e non s… -