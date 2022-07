Serie A: Di Mara spiega il motivo della scelta del ’22’ alla Juve: la risposta che delizia i madridisti (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 11:15:12 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: ngel Di Mara è stato presentato come un nuovo giocatore della Juventus da Turn. L’argentino è stato interrogato sul suo nuovo numero e ha ricordato il suo tempo con i Bianchi come uno dei motivi per tenerlo nel suo nuovo club. “Indosso di nuovo il ’22’. L’ho indossato al Real Madrid e mi ha ricordato di aver vinto la Champions League e so che la Juventus vuole e lotta per vincere la Champions League. Ero libero e volevo davvero riaverla Mia moglie adora i colori e ’22’ è il giorno in cui è nata la mia primogenita ed è un po’ generico”, ha detto Di Mara al suo primo giorno da calciatore della ‘Vecchia Signora’. Ha anche ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 11:15:12 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: ngel Diè stato presentato come un nuovo giocatorentus da Turn. L’argentino è stato interrogato sul suo nuovo numero e ha ricordato il suo tempo con i Bianchi come uno dei motivi per tenerlo nel suo nuovo club. “Indosso di nuovo il. L’ho indossato al Real Madrid e mi ha ricordato di aver vinto la Champions League e so che lantus vuole e lotta per vincere la Champions League. Ero libero e volevo davvero riaverla Mia moglie adora i colori eè il giorno in cui è nata la mia primogenita ed è un po’ generico”, ha detto Dial suo primo giorno da calciatore‘Vecchia Signora’. Ha anche ...

