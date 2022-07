“Sei”, il nuovo brano dei Ghost dedicato alla musica e all’amore (Di sabato 9 luglio 2022) La band pop-rock romana festeggia 15 anni di carriera aggiudicandosi una menzione speciale per il “Microfono d’Oro” I Ghost, band pop-rock romana dai numeri di platino, festeggiano i primi 15 anni di carriera aggiudicandosi una menzione speciale per il “Microfono d’Oro”. La cerimonia di assegnazione del premio, che si terrà il prossimo martedì 12 luglio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, sarà un’occasione per celebrare una discografia sempre originale e di successo destinata a raggiungere nuovi traguardi. Nell’anno del loro ritorno discografico con il singolo “Sei”, brano dedicato all’energia della musica e all’amore, i Ghost hanno conquistato un posto d’onore nella Top 40 indipendenti italiani di Radio Airplay per quattro settimane consecutive, mentre il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 luglio 2022) La band pop-rock romana festeggia 15 anni di carriera aggiudicandosi una menzione speciale per il “Microfono d’Oro” I, band pop-rock romana dai numeri di platino, festeggiano i primi 15 anni di carriera aggiudicandosi una menzione speciale per il “Microfono d’Oro”. La cerimonia di assegnazione del premio, che si terrà il prossimo martedì 12 luglio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, sarà un’occasione per celebrare una discografia sempre originale e di successo destinata a raggiungere nuovi traguardi. Nell’anno del loro ritorno discografico con il singolo “Sei”,all’energia della, ihanno conquistato un posto d’onore nella Top 40 indipendenti italiani di Radio Airplay per quattro settimane consecutive, mentre il ...

