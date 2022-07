Se l'uomo più ricco del mondo scende in politica (Di sabato 9 luglio 2022) La saga di Elon Musk ha un nuovo, cruciale capitolo. Il tycoon di Space X e Tesla, quasi proprietario di Twitter, si riposiziona: dall’appoggio ai democratici a quello dei repubblicani, con dichiarazioni shock su temi sensibili come armi, lavoro, denatalità e aborto. Una mossa molto interessata per l’uomo da 235 miliardi di dollari. Preparatevi, perché Elon Musk forse sta per gettare la maschera. Negli Stati Uniti quasi due elettori su tre ne sono certi: Elon scenderà in politica. E sono convinti che l’uomo più ricco del mondo stia progettando per sé un lancio infinitamente più spettacolare di quelli fin qui realizzati con i missili della sua SpaceX, la società texana con cui vuole surclassare la Nasa, o con gli ultimi modelli di Tesla, le auto elettriche che nel 2021 hanno raggiunto ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) La saga di Elon Musk ha un nuovo, cruciale capitolo. Il tycoon di Space X e Tesla, quasi proprietario di Twitter, si riposiziona: dall’appoggio ai democratici a quello dei repubblicani, con dichiarazioni shock su temi sensibili come armi, lavoro, denatalità e aborto. Una mossa molto interessata per l’da 235 miliardi di dollari. Preparatevi, perché Elon Musk forse sta per gettare la maschera. Negli Stati Uniti quasi due elettori su tre ne sono certi: Elonrà in. E sono convinti che l’piùdelstia progettando per sé un lancio infinitamente più spettacolare di quelli fin qui realizzati con i missili della sua SpaceX, la società texana con cui vuole surclassare la Nasa, o con gli ultimi modelli di Tesla, le auto elettriche che nel 2021 hanno raggiunto ...

sebmes : Dunque #ElonMusk, l’uomo più ricco del mondo, non diventerà il padrone del più influente dei social network: meglio… - Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - RistagnoAnna : RT @silvio_garofalo: Sarò ottimista ma credo sia difficile che in futuro in politica potrà affacciarsi un uomo più cretino di Zingaretti. - magabycan : RT @MDeBrig_CY: Non è solo amore per l’uomo più bello del pianeta È ammirazione profonda per l’essere umano #CanYamanDisneyTR - MRMRSC6 : RT @AlekosPrete: I partiti che promuovono «la cultura della morte» hanno un’altra grave colpa: «Quella della distruzione del patriarcato e… -

Inter, il rinnovo della discordia fa infuriare i tifosi In questi dieci anni sono cresciuto come uomo e calciatore. È vero, sono cambiate tante cose, ... che proseguono senza mezzi termini la propria campagna per non veder più Handanovic titolare della loro ... Daniele De Martino, live neomelodico a Napoli/ 'Ci emozioneremo insieme...' Per via dei problemi economici e in virtù della sua più grande passione da inseguire, poi, Daniele ... complice anche il suo fascino latino che incarna la tipica bellezza di un uomo mediterraneo. E ... Corriere della Sera In questi dieci anni sono cresciuto comee calciatore. È vero, sono cambiate tante cose, ... che proseguono senza mezzi termini la propria campagna per non vederHandanovic titolare della loro ...Per via dei problemi economici e in virtù della suagrande passione da inseguire, poi, Daniele ... complice anche il suo fascino latino che incarna la tipica bellezza di unmediterraneo. E ... Aerei, l’uomo più ricco della Germania diventa il primo azionista di Lufthansa