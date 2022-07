Sassuolo, Sky: “Ecco il nuovo colpo dei neroverdi” (Di sabato 9 luglio 2022) Sassuolo SKY- Il Sassuolo continua il suo mercato, Martedì scorso è iniziato il ritiro ma il d.S Carnevali pensa al mercato. Scamacca vicino al Psg, occhio alla Roma per Berardi ma momentaneamente il Sassuolo chiude per un nuovo colpo. Il colpo in questione è il giovane norvegese Kristian Thorstvedt dal Genk. Operazione complessiva intorno ai 10 milioni di euro, dove i neroverdi verseranno il prezzo della clausola rescissoria nelle casse del club Belga. Thorstvedt classe 99? è un centrocampista centrale che, all’occorrenza può essere schierato anche da trequartista dietro alla punta. È stato acquistato per colmare il vuoto lasciato sulla trequarti dal mancato rinnovo di Djuricic. Nella passata stagione il norvegese ha realizzato 5 goal in 29 partite giocate e 1 rete ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)SKY- Ilcontinua il suo mercato, Martedì scorso è iniziato il ritiro ma il d.S Carnevali pensa al mercato. Scamacca vicino al Psg, occhio alla Roma per Berardi ma momentaneamente ilchiude per un. Ilin questione è il giovane norvegese Kristian Thorstvedt dal Genk. Operazione complessiva intorno ai 10 milioni di euro, dove iverseranno il prezzo della clausola rescissoria nelle casse del club Belga. Thorstvedt classe 99? è un centrocampista centrale che, all’occorrenza può essere schierato anche da trequartista dietro alla punta. È stato acquistato per colmare il vuoto lasciato sulla trequarti dal mancato rinnovo di Djuricic. Nella passata stagione il norvegese ha realizzato 5 goal in 29 partite giocate e 1 rete ...

