Sarri vuole strapparlo al Napoli | possibile accordo last minute | la strategia della Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri è sicuramente una delle squadre più attive (se non la più attiva) sul calciomercato. Diversi sono i colpi messi a segno dai biancocelesti, compreso quello che porterà nella Capitale il portiere Luis Maximiano, obiettivo anche del Napoli. Possibili colpi potrebbero esserci anche a centrocampo, per cui l'ex tecnico partenopeo osserva con grande attenzione in casa Napoli. Il nome sul tavolo è quello di Piotr Zielinski che, in una recente intervista, ha annunciato di voler restare in azzurro. Tuttavia, a fronte di un'offerta importante non esistono incedibili, anche se per il polacco il Napoli ne fa una valutazione importante, forte anche di un contratto ancora lungo.

