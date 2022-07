(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiè pronta ad ospitare la seconda tappa della sezione ‘On The Road’ delFest targato 2022. Domenica 10 luglio prossimo, infatti, sarà la volta del trombettistache si esibirà in quartetto con iisti Nico Menci (pianoforte), Luca Pisani (contrabbasso) e Tommaso Cappellato (batteria). Compositore di notevole spessore e ottimo arrangiatore,è unista dotato di uno swing eccezionale unito ad uno scorrevolissimo fraseggio boppistico. Il tocco morbido e potente, laalità versatile e spontanea sono le sue peculiarità.nasce a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove inizia a ...

Continua a regalare live di qualità l'edizione 2022 delFest, kermesse ideata dall'associazione culturale Napoli Jazz Club. Venerdì 8 luglio ancora un concerto di qualità, a Sant'Agata ...IlFest scarica l'artiglieria pesante con il concerto, imperdibile, del noto vocalist di Radio Montecarlo: Nick The Nightfly . Il pianista scozzese, infatti, è pronto ad infiammare il ... Sannio Music Fest22, domani a Montesarchio Giovanni Amato in concerto