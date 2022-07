Salute, troppe disuguaglianze sull’asse Nord-Sud (Di sabato 9 luglio 2022) “Studiare lo stato di Salute della collettività e analizzarlo alla luce delle variabili sociali, demografiche, scientifiche, tecnologiche ed economiche che vi sono implicate suscita in me grande curiosità ed entusiasmo”. Lo ha detto Marcella Marletta, presidente Aistom – consigliere della Federazione Associazioni Volontariato Oncologico e coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Mesit, intervenendo oggi a Roma al convegno ‘La medicina sociale in evoluzione: tra innovazione, nuovi bisogni e tutela della disabilità’, organizzato dalla Fondazione Mesit in collaborazione con il network editoriale PreSa – Prevenzione Salute, il Ceis dell’Università Roma Tor Vergata, il Crispel dell’Universita di Roma Tre con il supporto non condizionante di Sanofi. “La Fondazione, sposando il concetto di One Health evoluto in quello di Planetary Health, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) “Studiare lo stato didella collettività e analizzarlo alla luce delle variabili sociali, demografiche, scientifiche, tecnologiche ed economiche che vi sono implicate suscita in me grande curiosità ed entusiasmo”. Lo ha detto Marcella Marletta, presidente Aistom – consigliere della Federazione Associazioni Volontariato Oncologico e coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Mesit, intervenendo oggi a Roma al convegno ‘La medicina sociale in evoluzione: tra innovazione, nuovi bisogni e tutela della disabilità’, organizzato dalla Fondazione Mesit in collaborazione con il network editoriale PreSa – Prevenzione, il Ceis dell’Università Roma Tor Vergata, il Crispel dell’Universita di Roma Tre con il supporto non condizionante di Sanofi. “La Fondazione, sposando il concetto di One Health evoluto in quello di Planetary Health, ...

