Salernitana, Nicola insiste per Djuricic: si cerca l'accordo sull'ingaggio (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Salernitana: l'allenatore granata Nicola ha chiesto espressamente lo svincolato Djuricic. De Sanctis cerca l'accordo sull'ingaggio La Salernitana è a cacca di rinforzi di qualità e l'allenatore granata Nicola avrebbe fatto espressamente il nome di Filip Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo e quindi tesserabile a costo zero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il d.s. De Sanctis andrà all'assalto nei prossimi giorni per l'ex neroverde cercando un accordo sull'ingaggio e sulla durata del contratto. Nelle idee di Nicola, Djuricic sarebbe utile sia come mezzala che come trequartista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

