Sabato 9 Luglio 2022 Sky Cinema, Corro da Te (Di sabato 9 luglio 2022) Corro da teRiccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni e' un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambiera' tutto.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313)La donna che... Leggi su digital-news (Di sabato 9 luglio 2022)da teRiccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni e' un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambiera' tutto.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale 313)La donna che...

Pubblicità

DiMarzio : La #rassegnastampa dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato #9Luglio - SkyTG24 : 40 anni fa gli Azzurri vinsero il penultimo passo per il titolo mondiale, la semifinale contro la Polonia, allo sta… - AzzurreFIGC : ?????????????? ????????????????, ???????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ???????????? ?? #RAI con le #Azzurre: la docuserie in onda il 9 luglio… - RadioGoldAl : Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 9 luglio - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Sabato 9 luglio 2022 - Non abbiate paura, il Padre è con voi' su @Spreaker #barabba #bibbia… -