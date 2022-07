Rybakina | neo regina | ero nervosissima | fiera di me stessa

(Di sabato 9 luglio 2022) In campo ha vinto uno Slam e praticamente non ha nemmeno esultato, faticando a realizzare ciò che era appena successo, mentre in conferenza stampa la campionessa di Wimbledon Elenaè parsa un ...

Pubblicità

Eurosport IT

... mentre in conferenza stampa la campionessa di Wimbledon Elenaè parsa un tantino più ... condanna la guerra e le azioni di Putin A quel punto, dopo aver chiesto di ripetere la domanda, la...Il primo vero salto è del tennista russo Aslan Karatsev: ilvincitore di Sydney guadagna cinque ... Dietro bene anche lache supera la Kenin. Best Ranking anche per Cori Gauff che guadagna ... Wimbledon - Rybakina, Putin e la guerra in Ucraina: "Se la condanno Non so cosa rispondere..." In campo ha vinto uno Slam e praticamente non ha nemmeno esultato, faticando a realizzare ciò che era appena successo, mentre in conferenza stampa ...Tennis | Featured, Wimbledon | E. Rybakina b. S. Halep 6-3 6-3 Con una prestazione clamorosa, Elena Rybakina ha superato Simona Halep conquistandosi la finale di Wimbledon, la prima a ...