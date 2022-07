Rybakina è la nuova regina di Wimbledon. Ma solo applausi per Jabeur (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova campionessa del torneo di Wimbledon è Elena Rybakina, tennista russa nata e residente a Mosca che ha potuto prendere parte all’evento in quanto gioca da anni per il Kazakistan. La classe 1999 non ha sentito la pressione della sua prima finale slam ed ha sconfitto in rimonta Ons Jabeur, anche lei alla prima finale slam, conquistando il titolo più prestigioso della sua carriera. Una vittoria per nulla casuale che segna la rivincita di Elena, quasi costretta a lasciare la sua Russia – tennisticamente parlando – per avere la possibilità di proseguire la sua carriera grazie agli aiuti – finanziari e non solo – che le ha messo a disposizione il Kazakistan. Il set perso in finale è stato appena il secondo in tutto il torneo per Rybakina, che di giocatrici forti nel suo percorso ne ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Lacampionessa del torneo diè Elena, tennista russa nata e residente a Mosca che ha potuto prendere parte all’evento in quanto gioca da anni per il Kazakistan. La classe 1999 non ha sentito la pressione della sua prima finale slam ed ha sconfitto in rimonta Ons, anche lei alla prima finale slam, conquistando il titolo più prestigioso della sua carriera. Una vittoria per nulla casuale che segna la rivincita di Elena, quasi costretta a lasciare la sua Russia – tennisticamente parlando – per avere la possibilità di proseguire la sua carriera grazie agli aiuti – finanziari e non– che le ha messo a disposizione il Kazakistan. Il set perso in finale è stato appena il secondo in tutto il torneo per, che di giocatrici forti nel suo percorso ne ...

