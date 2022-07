Rugby: Nazionale. Lamaro 'Contro la Georgia dovremo essere precisi' (Di sabato 9 luglio 2022) Il capitano azzurro: "La prestazione è l'aspetto su cui puntiamo sempre" BATUMI (Georgia) - Una giornata calda con oltre 30 gradi ha accompagnato il Captain's Run dell'ItalRugby maschile che domani, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Il capitano azzurro: "La prestazione è l'aspetto su cui puntiamo sempre" BATUMI () - Una giornata calda con oltre 30 gradi ha accompagnato il Captain's Run dell'Italmaschile che domani, ...

