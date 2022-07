Rugby: l'Irlanda fa la storia, prima vittoria in casa degli All Blacks (Di sabato 9 luglio 2022) Dunedin, 9 lug. - (Adnkronos) - Successo storico per l'Irlanda che vince per la prima volta in casa degli All Blacks. Al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, dove la Nuova Zelanda non aveva mai perso, 'verdi' si impongono 23-12 'vendicando' il ko di una settimana fa per 42-19. Sabato prossimo a Wellington terzo e ultimo test match della serie. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Dunedin, 9 lug. - (Adnkronos) - Successo storico per l'che vince per lavolta inAll. Al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, dove la Nuova Zelanda non aveva mai perso, 'verdi' si impongono 23-12 'vendicando' il ko di una settimana fa per 42-19. Sabato prossimo a Wellington terzo e ultimo test match della serie.

Pubblicità

sportli26181512 : Rugby, storica Irlanda: vince per la prima volta in Nuova Zelanda: Giornata storica per il rugby irlandese: la form… - CalcioFinanza : #Rugby, grande weekend di Test-Match su #Sky: in programma 5 gare tra cui la sfida Georgia-Italia e il match degli… - sportli26181512 : Rugby, Nuova Zelanda-Irlanda 42-19. IL VIDEO: Nella prima delle loro tre sfide estive, gli All Blacks hanno nettame… -