Rugby, la formazione dell'Italia per la sfida alla Georgia

Domani, domenica 10 luglio, alle ore 18.00 italiane, la Nazionale italiana di Rugby maschile sfiderà in trasferta la Georgia nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo 2022 all'Adjarabet Arena di Batumi: sono state rese note le formazioni ufficiali ed in conferenza stampa ha parlato Michele Lamaro. Queste le dichiarazioni del capitano azzurro riportate dal sito federale: "La partita contro la Georgia è molto importante. Affronteremo una squadra che è stabilmente in testa al Ruby Europe Championship. Ogni partita ha sempre una storia a sé: al termine noi capiremo a che punto siamo nel nostro percorso. Sarà un match dove dovremo essere focalizzati sui nostri obiettivi fin da subito, alzando la pressione e cercando di iniziare la partita nel migliore dei modi. Dovremo essere precisi sia individualmente che come squadra. La prestazione ...

