Rugby, Georgia-Italia: gli azzurri favoriti, ma occhio alla fame georgiana (Di sabato 9 luglio 2022) Scenderanno in campo domani, domenica 10 luglio con fischio d’inizio alle 18 Italiane, la Georgia e l’Italia per l’ultimo test match estivo degli azzurri. La sfida all’Adjarabet Arena di Batumi sarà la più dura per l’Italia dopo le vittorie contro Portogallo e Romania nelle ultime due settimane. La Georgia è una formazione esperta, che punta sulla fisicità della mischia per dominare le fasi statiche del match. Sarà proprio con i primi otto uomini che gli azzurri dovranno vincere la partita, disinnescare i possibili attacchi dei padroni di casa in difesa e, invece, farsi trovare sul piede avanzante in attacco. Georgia che è molto pericolosa, come sanno le Tonga – battute ai Mondiali 2015 – ma anche il Galles – che soffrì tantissimo nel 2017 – e ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Scenderanno in campo domani, domenica 10 luglio con fischio d’inizio alle 18ne, lae l’per l’ultimo test match estivo degli. La sfida all’Adjarabet Arena di Batumi sarà la più dura per l’dopo le vittorie contro Portogallo e Romania nelle ultime due settimane. Laè una formazione esperta, che punta sulla fisicità della mischia per dominare le fasi statiche del match. Sarà proprio con i primi otto uomini che glidovranno vincere la partita, disinnescare i possibili attacchi dei padroni di casa in difesa e, invece, farsi trovare sul piede avanzante in attacco.che è molto pericolosa, come sanno le Tonga – battute ai Mondiali 2015 – ma anche il Galles – che soffrì tantissimo nel 2017 – e ...

