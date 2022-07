Rugby a 7 | i convocati dell’Italia per il torneo di qualificazione ai Mondiali

(Di sabato 9 luglio 2022) Dopo aver concluso leEurope Sevens Championship Series 2022, la Nazionale italiana dia 7 si prepara per ildiallaWorld Cup 7s 2022: saranno quattro i posti in palio nella due giorni di sfide prevista a Bucarest, in Romania, sabato 16 e domenica 17 luglio. L’Italia giocherà nella Pool A con Irlanda, Portogallo e Polonia, nella Pool B ci saranno Spagna, Belgio, Lituania e Repubblica Ceca, nella Pool C incluse Galles, Germania, Georgia e Romania. Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale, ha convocato diciotto atleti. Così Andy Vilk al sito federale: “Abbiamo a disposizione un gruppo molto unito, pronto ad affrontare questa nuova, importante, sfida. C’è voglia di riscattare l’ultimoEurope e provare a centrare ...

