Ronaldo non parte per la tournée in Asia, lo United lo punisce? La decisione (Di sabato 9 luglio 2022) Cristiano Ronaldo, a sorpresa, ha deciso di non partire per la tournée Asiatica con il Manchester United. La scelta sarebbe dipesa da motivi familiari ma molti hanno voluto interpretarla anche come una scelta figlia di vicende legate al calciomercato. Il Daily Stair riferisce che il Manchester United ha deciso di non esercitare nessuna multa nei confronti del portoghese nonostante le regole lo permetterebbero eccome. Ronaldo Manchester Come ormai risaputo, il futuro di Cristiano Ronaldo allo United è assai incerto, la stella portoghese ex Sporting, Real e Juve vuole assolutamente giocare la Champions League. Non partecipare alla prossima edizione della competizione europea più importante potrebbe essere un danno rilevante per la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Cristiano, a sorpresa, ha deciso di non partire per latica con il Manchester. La scelta sarebbe dipesa da motivi familiari ma molti hanno voluto interpretarla anche come una scelta figlia di vicende legate al calciomercato. Il Daily Stair riferisce che il Manchesterha deciso di non esercitare nessuna multa nei confronti del portoghese nonostante le regole lo permetterebbero eccome.Manchester Come ormai risaputo, il futuro di Cristianoalloè assai incerto, la stella portoghese ex Sporting, Real e Juve vuole assolutamente giocare la Champions League. Noncipare alla prossima edizione della competizione europea più importante potrebbe essere un danno rilevante per la ...

Pubblicità

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo offerto al Napoli. Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - osimhenismo_ : ma ciò non è accaduto e quindi abbiamo la conferma che la trattativa ronaldo è reale - finoallafine180 : @alei1004 Ma se basteranno 2 top player a riportare la Juve a grandi livelli sarò contento,il mio dubbio è,basteran… - FabioGibaldo : @rott54558957 @Frias56946262 @_SiGonfiaLaRete Non ti sei neanche reso conto di quanto ti sei contraddetto: alla fin… -